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Венгрия не ждет скорого завершения конфликта на Украине из-за вовлеченности США

Ведомости

Конфликт на Украине не закончится в скором времени в том числе из-за вовлеченности США, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu.

«Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Достижение мира зависит, подчеркнул министр, от соглашения между Россией и США.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании предпосылок для скорого завершения конфликта. Республика, добавил он, вступит в него только в том случае, если против нее «будет совершена агрессия».

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13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. «Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники – всё», – рассказал он.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных