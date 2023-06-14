Венгрия не ждет скорого завершения конфликта на Украине из-за вовлеченности США

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. «Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники – всё», – рассказал он.