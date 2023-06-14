Венгрия не ждет скорого завершения конфликта на Украине из-за вовлеченности США
Конфликт на Украине не закончится в скором времени в том числе из-за вовлеченности США, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью Anadolu.
«Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Достижение мира зависит, подчеркнул министр, от соглашения между Россией и США.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании предпосылок для скорого завершения конфликта. Республика, добавил он, вступит в него только в том случае, если против нее «будет совершена агрессия».
13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами рассказал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. «Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники – всё», – рассказал он.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.