США перебросили на Ближний Восток истребители F-22 из-за авиации РФ в регионе
Пентагон направил в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего в том числе за операции на Ближнем Востоке, группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Это решение американская сторона объяснила «небезопасным и непрофессиональным» поведением российской авиации в регионе.
«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских Вооруженных сил – это не то, чего мы ожидаем от профессиональных ВВС. Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтации воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета», – заявил глава CENTCOM Майкл Курилла.
Ранее сегодня правительство Германии представило первую стратегию национальной безопасности страны, в которой Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».
Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите в Вильнюсе страны – участницы альянса примут военные планы по развертыванию более 300 000 военных на своей территории.
18 февраля Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.