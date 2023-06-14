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Политика

США перебросили на Ближний Восток истребители F-22 из-за авиации РФ в регионе

Ведомости

Пентагон направил в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), отвечающего в том числе за операции на Ближнем Востоке, группу истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Это решение американская сторона объяснила «небезопасным и непрофессиональным» поведением российской авиации в регионе.

«Небезопасное и непрофессиональное поведение российских Вооруженных сил – это не то, чего мы ожидаем от профессиональных ВВС. Их регулярное нарушение согласованных мер по деконфликтации воздушного пространства увеличивает риск эскалации или просчета», – заявил глава CENTCOM Майкл Курилла.

Ранее сегодня правительство Германии представило первую стратегию национальной безопасности страны, в которой Россия названа «самой серьезной угрозой» порядку в Европе. При этом Германия выступает за открытые отношения, «ни Германия, ни НАТО не ищут конфронтации с Россией».

Сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на саммите в Вильнюсе страны – участницы альянса примут военные планы по развертыванию более 300 000 военных на своей территории.

Ранее по теме: НАТО планирует начать развертывание более 300 000 военных

18 февраля Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных