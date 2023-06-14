НАТО планирует начать развертывание более 300 000 военных
На саммите НАТО в Вильнюсе страны – участницы альянса примут военные планы по развертыванию более 300 000 военных на своей территории. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 000 военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», – сказал генсек (цитата по ТАСС).
Об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 человек Столтенберг заявлял еще летом 2022 г. перед саммитом альянса. По словам генсека НАТО, «мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад».
18 февраля Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.