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НАТО планирует начать развертывание более 300 000 военных

Ведомости

На саммите НАТО в Вильнюсе страны – участницы альянса примут военные планы по развертыванию более 300 000 военных на своей территории. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Альянс примет план <...> по развертыванию свыше 300 000 военнослужащих при поддержке значительных воздушных и морских сил», – сказал генсек (цитата по ТАСС).

Об увеличении численности сил быстрого реагирования до 300 000 человек Столтенберг заявлял еще летом 2022 г. перед саммитом альянса. По словам генсека НАТО, «мы усилим наши боевые группы в восточной части альянса до уровня бригад».

18 февраля Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров позже отметил, что страны НАТО фактически воюют на стороне Украины. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко летом 2022 г. заявил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных