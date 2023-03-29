Лавров: страны НАТО фактически воюют на стороне Украины

«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт ужа давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже по-моему некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима», – заявил он.