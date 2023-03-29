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Лавров: страны НАТО фактически воюют на стороне Украины

Ведомости

Страны НАТО фактически воюют на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амирабдоллахианом.

«Затронули ситуацию на Украине и вокруг нее. Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт ужа давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже по-моему некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима», – заявил он.

Россия ценит взвешенную позицию Ирана и понимание истинных мотивов происходящего, подчеркнул Лавров.

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана фашистскими режимами Германии и Италии.

18 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте будет «чрезвычайно опасной» для НАТО, поэтому необходимо продолжать поддерживать Украину. Также генсек считает, что страны альянса должны готовиться к противостоянию с Россией: модернизировать собственные армии, укреплять отношения между странами Европы и США и в целом укреплять «стойкость» западного общества.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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