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Политика

Путин заявил о строительстве Западом новой оси по примеру фашистской Германии

Ведомости

Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана фашистскими режимами Германии и Италии, об этом говорят сами западные политики, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

Президент напомнил, что в прошлом году Североатлантический альянс согласовал новую стратегическую концепцию развития блока, где были записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими. 

«И объявляют о том, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?» – сказал Путин.

Он также указал, что Великобритания и Япония в начале года подписали соглашение о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.

«Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана еще в 1930-е гг. фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии», – сказал глава государства.

29 июня 2022 г. страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом альянс утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных