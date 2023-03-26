Путин заявил о строительстве Западом новой оси по примеру фашистской Германии
Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана фашистскими режимами Германии и Италии, об этом говорят сами западные политики, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».
Президент напомнил, что в прошлом году Североатлантический альянс согласовал новую стратегическую концепцию развития блока, где были записано, что НАТО собирается развивать отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Новой Зеландией, Австралией, Южной Кореей и другими.
«И объявляют о том, что будут создавать глобальное НАТО. Ну что это такое?» – сказал Путин.
Он также указал, что Великобритания и Япония в начале года подписали соглашение о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.
«Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, которая была создана еще в 1930-е гг. фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии», – сказал глава государства.
29 июня 2022 г. страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом альянс утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны. Блок выразил готовность поддерживать каналы связи с РФ для снижения рисков и предотвращения эскалации.