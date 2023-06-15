В Кремле назвали проверку «Ельцин-центра» «нормальной работой» Минюста
Кремль не в курсе, что стало поводом для проведения проверки «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента, но такие действия являются нормальной работой Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. С другой стороны, это полномочия Минюста. Нормальная работа ведомства», – сказал он.
Заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст начал проверку музея «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента. По его словам, поводом стал запрос депутата. Имя чиновника Свириденко не уточнил.
В пресс-службе «Ельцин-центра» ответили, что спокойно относятся к сообщениям о проверке, поскольку уверены, что она подтвердит отсутствие оснований для объявления музея иноагентом. Там указали на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметили, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом.
Ранее с критикой «Ельцин-центра» не однократно выступал председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. 13 мая он призвал переделать «Ельцин-центр» в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело».
Инициативу с закрытием музея не поддержал председатель СПЧ Валерий Фадеев. При этом он уточнил, что «там [в музее] надо подправить идеологию».
В июне 2022 г. Песков заявил о «спорных моментах» в деятельности «Ельцин-центра». Он подчеркнул, что признать организацию иностранным агентом можно, только действуя в соответствии с законом.
«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. Учредителем музея выступает администрация президента РФ, а ее руководитель Антон Вайно возглавляет попечительский совет.
На открытии в 2015 г. присутствовали президент России Владимир Путин и на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава государства заявил, что музей является «отражением целой эпохи» в истории России. Путин тогда подчеркивал, что нужно изучать «этот сложный и многозначный, многовекторный опыт, гордиться им и извлекать, безусловно, из него уроки».