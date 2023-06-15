В Кремле назвали проверку «Ельцин-центра» «нормальной работой» Минюста

На открытии в 2015 г. присутствовали президент России Владимир Путин и на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава государства заявил, что музей является «отражением целой эпохи» в истории России. Путин тогда подчеркивал, что нужно изучать «этот сложный и многозначный, многовекторный опыт, гордиться им и извлекать, безусловно, из него уроки».