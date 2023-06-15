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В Кремле назвали проверку «Ельцин-центра» «нормальной работой» Минюста

Ведомости

Кремль не в курсе, что стало поводом для проведения проверки «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента, но такие действия являются нормальной работой Минюста. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки. С другой стороны, это полномочия Минюста. Нормальная работа ведомства», – сказал он.

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст начал проверку музея «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента. По его словам, поводом стал запрос депутата. Имя чиновника Свириденко не уточнил.

В пресс-службе «Ельцин-центра» ответили, что спокойно относятся к сообщениям о проверке, поскольку уверены, что она подтвердит отсутствие оснований для объявления музея иноагентом. Там указали на «прозрачную финансовую отчетность» музея и отметили, что деятельность организации – и содержательная, и финансовая – осуществляется в соответствии с законом.

Ранее с критикой «Ельцин-центра» не однократно выступал председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков. 13 мая он призвал переделать «Ельцин-центр» в музей современной истории, который будет «честный, где будет понятно, почему так произошло, кто это сделал, к чему это привело».

Инициативу с закрытием музея не поддержал председатель СПЧ Валерий Фадеев. При этом он уточнил, что «там [в музее] надо подправить идеологию».

В июне 2022 г. Песков заявил о «спорных моментах» в деятельности «Ельцин-центра». Он подчеркнул, что признать организацию иностранным агентом можно, только действуя в соответствии с законом.

«Ельцин-центр» был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 г. Учредителем музея выступает администрация президента РФ, а ее руководитель Антон Вайно возглавляет попечительский совет.

На открытии в 2015 г. присутствовали президент России Владимир Путин и на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда глава государства заявил, что музей является «отражением целой эпохи» в истории России. Путин тогда подчеркивал, что нужно изучать «этот сложный и многозначный, многовекторный опыт, гордиться им и извлекать, безусловно, из него уроки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных