Минобороны сообщило об ударе по местам производства беспилотников ВСУ

В Минобороны также рассказали о двух сбитых украинских истребителях Су-27. Один из них был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР, второй – средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск ДНР. Кроме того, за сутки, как добавили в ведомстве, удалось перехватить пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Минобороны сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Шипиловка ЛНР, Еленовка, Спорное, Зеленый Гай ДНР, Ремовка, Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.