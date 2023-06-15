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Минобороны сообщило об ударе по местам производства беспилотников ВСУ

Ведомости

Ночью 15 июня российские войска нанесли удар по местам производства ударных беспилотников (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ), назначенные объекты поражены, сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.

«Сегодня ночью Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны также рассказали о двух сбитых украинских истребителях Су-27. Один из них был сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск ДНР, второй – средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск ДНР. Кроме того, за сутки, как добавили в ведомстве, удалось перехватить пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Минобороны сообщило об уничтожении 25 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Шипиловка ЛНР, Еленовка, Спорное, Зеленый Гай ДНР, Ремовка, Новое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.

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Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных