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133 000 участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий

Ведомости

133 000 участников спецоперации на Украине получили статус ветерана боевых действий, рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий», – уточнила Баталина (цитата по «Интерфаксу»).

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г. В июне Минобороны предложило наделить таким статусом лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и к новым субъектам.

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В России в 2023 г. создан специальный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных