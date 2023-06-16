133 000 участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г. В июне Минобороны предложило наделить таким статусом лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и к новым субъектам.