133 000 участников спецоперации получили статус ветерана боевых действий
133 000 участников спецоперации на Украине получили статус ветерана боевых действий, рассказала замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий», – уточнила Баталина (цитата по «Интерфаксу»).
В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о наделении статусом ветеранов и инвалидов боевых действий ополченцев, воевавших на стороне ДНР и ЛНР с 12 мая 2014 г. В июне Минобороны предложило наделить таким статусом лиц, которые защищают регионы, прилегающие к районам спецоперации на Украине, и к новым субъектам.
В России в 2023 г. создан специальный фонд «Защитники Отечества», который будет помогать ветеранам и участникам спецоперации. На его финансирование правительство выделило 1,314 млрд руб.