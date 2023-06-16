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В Кремле сообщили, что Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику

Ведомости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) упомянет в том числе темы, связанные со спецоперацией и ее эффекте на экономику, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это, еще раз повторяю, экономический обзор, потому что экономика не существует в отрыве политических и геополитических реалий, то нельзя конечно обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО, которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверно, насколько неплохо чувствуем себя мы по сравнению с многими мировыми странами, в том числе и коллективного запада в условиях достаточно такой предкризисной мировой ситуации», – рассказал он.

Говоря о выступлении Путин на ПМЭФе в начале Песков отметил, что обычно выступления на форумах готовит профильный помощник президента, в данном случае Максим Орешкин. Пресс-секретарь уточнил, что Орешкин сегодня в закрытом режиме «пробрифингует» руководителей СМИ о ключевых направлениях выступления главы государства.

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«Конечно же, экспертное подразделение администрации президента тоже вносит свою лепту. Ну а главный вклад в это – это вклад президента, поэтому окончательный вариант этой речи сейчас только у президента. Он с ним придет выступать», – сказал Песков.

Днем ранее Песков в эфире «Первого канала» уже раскрывал возможное содержание выступления Путина на ПМЭФе. По его словам, глава государства во время своего выступления может дать оценку российской экономике за 2022 г. и очертить основные перспективы развития.

14 июня Песков анонсировал участие Путина в пленарном заседании ПМЭФа. По его словам, глава государства будет участвовать только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.

ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных