В Кремле сообщили, что Путин на ПМЭФ затронет тему влияния спецоперации на экономику

«Это, еще раз повторяю, экономический обзор, потому что экономика не существует в отрыве политических и геополитических реалий, то нельзя конечно обойтись без специальной военной операции, без эффекта специальной военной операции на экономику, на международные экономические процессы, которые никоим образом не связаны с СВО, которые развиваются по своим траекториям, и о том, наверно, насколько неплохо чувствуем себя мы по сравнению с многими мировыми странами, в том числе и коллективного запада в условиях достаточно такой предкризисной мировой ситуации», – рассказал он.