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Песков раскрыл возможное содержание выступления Путина на ПМЭФе

Ведомости

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) может дать оценку российской экономике за 2022 г. и очертить основные перспективы развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

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«Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы», – цитирует Пескова ТАСС.

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Накануне, 14 июня, Песков сообщил журналистам об участии Путина в пленарном заседании ПМЭФа. По его словам, глава государства будет участвовать только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.

ПМЭФ в этом году проходит в 26-й раз с 14 по 17 июня. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных