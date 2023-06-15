Песков раскрыл возможное содержание выступления Путина на ПМЭФе

«Как минимум можно прогнозировать весьма и весьма объемное выступление главы государства. Действительно, речь достаточно большая готовилась. Можно ожидать в первую очередь оценку нашей экономики за истекший год. Это самое важное. Вы знаете, что президент всегда предпочитает на форуме давать такую детализированную оценку и, наверное, очертит основные перспективы», – цитирует Пескова ТАСС.