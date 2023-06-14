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Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФе

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин примет участие только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.

Ранее Песков уже анонсировал очное участие президента в пленарном заседании форума. «Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас все это готовится», – рассказывал Песков.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФа

В этом году ПМЭФ проходит в 26-й раз в период с 14 по 17 июня. Как рассказали в Кремле, форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. По словам помощника президента Юрия Ушакова, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. При этом в пленарном заседании участие также примет президент Алжира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных