Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФе
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин примет участие только в пленарном заседании 16 июня «в районе двух» часов.
Ранее Песков уже анонсировал очное участие президента в пленарном заседании форума. «Пленарное заседание с участием президента обязательно будет. Мы сообщим, когда [оно пройдет], кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно. Сейчас все это готовится», – рассказывал Песков.
В этом году ПМЭФ проходит в 26-й раз в период с 14 по 17 июня. Как рассказали в Кремле, форум посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. По словам помощника президента Юрия Ушакова, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев. При этом в пленарном заседании участие также примет президент Алжира.