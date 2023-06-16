Ушаков оценил вероятность выхода России из зерновой сделки раньше 17 июля
Москва не намерена выходить из зерновой сделки раньше ее окончания. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Раньше, наверное, нет», – ответил Ушаков на вопрос о возможном досрочном выходе России из сделки (цитата по «РИА Новости»).
Министр иностранных дел Сергей Лавров на форуме также ответил на вопрос о перспективах продления черноморской инициативы: «Как можно продлевать то, что не работает?»
13 июня в ходе встречи с военкорами президент России Владимир Путин заявил о рассмотрении Кремлем варианта выхода из зерновой сделки. Журналисты ранее уточнили у Пескова, идет ли речь о досрочном выходе или по окончании сроков. «По окончании», – заявил он.
Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН с одной стороны и представителями России и Украины – с другой. С Москвой и Киевом были заключены отдельные соглашения: первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в облегчении экспорта российского зерна и удобрений в условиях международных санкций в связи со спецоперацией. Москва неоднократно указывала на то, что вторая часть сделки не выполняется. В последний раз сделку продлили до 17 июля.