Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами стран Африки 17 июня

15 июня Путин и Теббун по итогам переговоров подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.