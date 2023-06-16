Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами стран Африки 17 июня
Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами африканских стран 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«17 июня Владимир Путин примет лидеров ряда африканских государств, которые в соответствии с ранее достигнутой договорённостью прибывают в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.
Ранее Путин провел отдельную встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. 14 июня встречи с алжирским лидером провели премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Свофеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
15 июня Путин и Теббун по итогам переговоров подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.