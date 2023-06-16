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Кремль анонсировал встречу Путина с лидерами стран Африки 17 июня

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами африканских стран 17 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«17 июня Владимир Путин примет лидеров ряда африканских государств, которые в соответствии с ранее достигнутой договорённостью прибывают в Санкт-Петербург для проведения переговоров о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины», – говорится в сообщении.

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Ранее Путин провел отдельную встречу с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. 14 июня встречи с алжирским лидером провели премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Свофеда Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

15 июня Путин и Теббун по итогам переговоров подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве двух стран. Помимо этого, лидеры России и Алжира договорились о сотрудничестве в области использования космического пространства в мирных целях, подписав соответствующее соглашение.

Сам Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня назвал Путина «другом всего человечества, другом всех стран мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных