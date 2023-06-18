СМИ: США задумались о целесообразности продления научного соглашения с Китаем

Главный вопрос, отмечает Reuters, который обсуждается в связи с этим в Вашингтоне – перевешивают ли выгоды для США от сотрудничества с Китаем риски усиления их конкурента, который «может играть по другим правилам». Преобладающей точкой зрения по-прежнему остается продление соглашения, но все больше чиновников и парламентариев начинают склоняться к отказу от него на фоне усиливающейся конкуренции между странами.