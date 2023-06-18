СМИ: США задумались о целесообразности продления научного соглашения с Китаем
Власти США обсуждают дальнейшую судьбу соглашения с Китаем о научно-технологическом сотрудничестве, которое истекает в августе. Некоторые участники обсуждения предлагают не продлевать его, рассказали три чиновника, знакомые с вопросом, агентству Reuters.
Это соглашение было подписано в 1979 г. после установления Вашингтоном и Пекином дипломатических отношений и возобновлялось с тех пор каждые пять лет. Благодаря соглашению резко выросла кооперация в академической и бизнес-среде, что и помогло, по оценке агентства, превратиться КНР в технологическую и военную державу.
Главный вопрос, отмечает Reuters, который обсуждается в связи с этим в Вашингтоне – перевешивают ли выгоды для США от сотрудничества с Китаем риски усиления их конкурента, который «может играть по другим правилам». Преобладающей точкой зрения по-прежнему остается продление соглашения, но все больше чиновников и парламентариев начинают склоняться к отказу от него на фоне усиливающейся конкуренции между странами.
«Продление соглашения о науке и технологиях между США и Китаем только еще больше поставит под угрозу наши исследования и интеллектуальную собственность», – приводит агентство слова члена спецкомитета конгресса по КНР Майка Галлахера.
Некоторые участники обсуждения предлагают не выходить из соглашения, а изменить его условия. Речь идет о закреплении гарантий против промышленного шпионажа и взаимности при обмене данными. Но попытка пересмотра деталей соглашения может привести к его срыву, считают другие чиновники, указывая на низкий уровень отношений Вашингтона и Пекина.
В посольстве Китая в Вашингтоне рассказали, что американская сторона все еще проводит внутреннюю проверку по поводу продления соглашения, выразив надежду, что этот процесс ускорится. В госдепартаменте отказались от комментариев.
Ранее сегодня стало известно о визите в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена. Это стало первым за пять лет посещением Китая высокопоставленным американским дипломатом. Поездка должна была состояться еще в феврале, но сорвалась из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве США.
Блинкен, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, высокопоставленным дипломатом Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь намерен «установить открытые и надежные каналы связи, чтобы стратегическое соперничество между двумя странами не переросло в конфликт», передавали СМИ.