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Власти опровергли информацию об эвакуации жителей Воронежа

Ведомости

Правительство Воронежской области опровергло информацию об эвакуации жителей Воронежа. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

«Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе. В правительстве напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.

Правительство привело скриншот сообщения, в котором говорилось об эвакуации проживающих на ул. Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской.

Сообщения также опровергло местное управление МЧС. Пресс-служба ведомства напомнила, что министерство не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.

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В конце ноября пресс-служба администрации Острогожского района Воронежской области также опровергла данные об эвакуационных мероприятий. Тогда некоторые СМИ сообщили о якобы начале подготовки к эвакуации жителей из 15 населенных пунктов, расположенных «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной» (до присоединенния к России новых четырех субъектов). В документе шла речь о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.    

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных