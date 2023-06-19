Власти опровергли информацию об эвакуации жителей Воронежа
Правительство Воронежской области опровергло информацию об эвакуации жителей Воронежа. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.
«Началось массовое распространение фейковой информации о срочной эвакуации жителей нескольких улиц Воронежа. Официально заявляем, что информация не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе. В правительстве напомнили об уголовной ответственности за распространение ложной информации.
Правительство привело скриншот сообщения, в котором говорилось об эвакуации проживающих на ул. Кирова, Свободы, Куцыгина, Платонова и Пушкинской.
Сообщения также опровергло местное управление МЧС. Пресс-служба ведомства напомнила, что министерство не проводит оповещение населения посредством рассылок в мессенджерах.
В конце ноября пресс-служба администрации Острогожского района Воронежской области также опровергла данные об эвакуационных мероприятий. Тогда некоторые СМИ сообщили о якобы начале подготовки к эвакуации жителей из 15 населенных пунктов, расположенных «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной» (до присоединенния к России новых четырех субъектов). В документе шла речь о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.