Власти опровергли информацию об эвакуации жителей Воронежа

В конце ноября пресс-служба администрации Острогожского района Воронежской области также опровергла данные об эвакуационных мероприятий. Тогда некоторые СМИ сообщили о якобы начале подготовки к эвакуации жителей из 15 населенных пунктов, расположенных «в пределах 100 км от границ РФ с Украиной» (до присоединенния к России новых четырех субъектов). В документе шла речь о населенных пунктах Дальнеполубянского, Кривополянского, Ольшанского и Петренковского сельских поселений.