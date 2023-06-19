Белый дом пока не делает выводов о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС
Вашингтон пока не делает выводов о том, из-за чего произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Мы все еще оцениваем, что случилось», – ответила на вопрос журналистов. При этом представитель Белого дома добавила, что конечная ответственность за произошедшее в любом случае лежит на России.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. В результате катастрофы погибли не менее 35 человек. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня рассказал, что Россия «по большому счету не фиксировала больших взрывов перед тем, как разрушение произошло», но ВСУ целенаправленно били по станции из HIMARS. «Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным – и пошло разрушение», – сказал он.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.