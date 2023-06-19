Белый дом пока не делает выводов о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня рассказал, что Россия «по большому счету не фиксировала больших взрывов перед тем, как разрушение произошло», но ВСУ целенаправленно били по станции из HIMARS. «Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным – и пошло разрушение», – сказал он.