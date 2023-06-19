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Белый дом пока не делает выводов о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС

Ведомости

Вашингтон пока не делает выводов о том, из-за чего произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мы все еще оцениваем, что случилось», – ответила на вопрос журналистов. При этом представитель Белого дома добавила, что конечная ответственность за произошедшее в любом случае лежит на России.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. В результате катастрофы погибли не менее 35 человек. Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга.

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Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня рассказал, что Россия «по большому счету не фиксировала больших взрывов перед тем, как разрушение произошло», но ВСУ целенаправленно били по станции из HIMARS. «Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным – и пошло разрушение», – сказал он.

Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных