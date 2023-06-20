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Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановской

Ведомости

Верховный суд Белоруссии отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему кандидату в президенты республики Светлане Тихановской, говорится в сообщении суда. Весной Тихановская была заочно приговорена к 15 годам колонии.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения», – говорится в заявлении. Уточняется, что приговор вступил в силу.

Ей вменяется совершение преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч.ч. 1 и 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 16 и ст. 382 УК Белоруссии.

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В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента, по официальным итогам которых победил президент страны Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила его главный оппонент Светлана Тихановская. Тогда в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. 

В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Сама Тихановская проживает в Литве. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников оппозиционной организации BYPOL (признана экстремистской в Белоруссии) за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

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В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве, которая оказывает ей финансовую поддержку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных