Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановской
Верховный суд Белоруссии отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему кандидату в президенты республики Светлане Тихановской, говорится в сообщении суда. Весной Тихановская была заочно приговорена к 15 годам колонии.
«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 6 марта 2023 г. <...> оставлен без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения», – говорится в заявлении. Уточняется, что приговор вступил в силу.
Ей вменяется совершение преступлений, предусмотренных предусмотренных ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293, ч. 4 ст. 16 и ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 356, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 361, ч.ч. 1 и 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 16 и ст. 382 УК Белоруссии.
В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента, по официальным итогам которых победил президент страны Александр Лукашенко. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила его главный оппонент Светлана Тихановская. Тогда в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями.
В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Сама Тихановская проживает в Литве. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников оппозиционной организации BYPOL (признана экстремистской в Белоруссии) за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Ей и другим фигурантам дела был вменен заговор с целью захвата власти неконституционным путем, создание и управление экстремистским формированием, а также публичные призывы к захвату власти. Экс-кандидат в президенты Белоруссии проживает в Литве, которая оказывает ей финансовую поддержку.