Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Тихановской

В марте 2023 г. суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Сама Тихановская проживает в Литве. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении Тихановской и участников оппозиционной организации BYPOL (признана экстремистской в Белоруссии) за подготовку акта терроризма. По данным ведомства, они пытались произвести взрывы и поджоги в Минске и других городах, а также планировали обвинить представителей власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.