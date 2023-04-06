Суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева к 1,5 года колонии

В 2021 г. Гомельский областной суд Белоруссии приговорил к 18 годам мужа Тихановской – Сергея Тихановского. Его обвинили в призывах к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов через соцсети, в подготовке и организации массовых беспорядков в республике, разжигании вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности, а также воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РБ и угрозам в адрес председателя комиссии.