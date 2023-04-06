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Суд приговорил бывшего кандидата в президенты Белоруссии Дмитриева к 1,5 года колонии

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Экс-кандидата в президенты Белоруссии Андрея Дмитриева приговорили к полутора годам колонии общего режима за участие в несанкционированных акциях в 2020 г. Об этом сообщило «БелТА» со ссылкой на решение суда Московского района Минска.

Суд признал бывшего кандидата в нарушении ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса РБ (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По версии следствия, Дмитриев с 23 августа по 6 сентября 2020 г. участвовал в несанкционированных митингах, в которых присоединялся к нарушающим общественный порядок группам лиц и блокировал движение транспорта.

Сам политик не отрицал свое присутствие на проезжей части, но «старался двигаться по пешеходным зонам, но когда было много людей, приходилось выходить на проезжую часть».

Это не первый осужденный экс-кандидат в президенты Белоруссии. 6 марта Минский городской суд заочно признал бывшего кандидата на пост президента республики Светлану Тихановскую виновной и приговорил к 15 годам колонии общего режима. Она находится за рубежом с 2020 г.

В 2021 г. Гомельский областной суд Белоруссии приговорил к 18 годам мужа Тихановской – Сергея Тихановского. Его обвинили в призывах к насилию в отношении представителей власти и сотрудников правоохранительных органов через соцсети, в подготовке и организации массовых беспорядков в республике, разжигании вражды и розни в обществе по признакам социальной принадлежности, а также воспрепятствовании работе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РБ и угрозам в адрес председателя комиссии.

Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 г. после объявления результатов президентских выборов. Тогда, по данным ЦИК республики, за нынешнего президента Александра Лукашенко проголосовало 80% избирателей. В то же время за его главного оппонента – Тихановскую – проголосовали только 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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