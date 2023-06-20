Сын Байдена согласился признать себя виновным в неуплате налогов

Байден-младший, как уточняется, признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате подоходного налога в рамках сделки с минюстом. Согласно материалам суда, с которыми ознакомился NBC News, ему также предъявлено отдельное обвинение в хранении оружия, которое, вероятно, будет снято, если он выполнит определенные условия. По информации телеканала, прокурор согласился рекомендовать Байдену испытательный срок за его налоговые нарушения. Опрошенные журналистами юристы также заявили, что обвинения в неуплате налогов и хранении оружия, скорее всего, не приведут к тюремному заключению Хантера.