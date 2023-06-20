Сын Байдена согласился признать себя виновным в неуплате налогов
Сын президента США Джо Байдена Хантер согласился признать себя виновным по трем пунктам федерального обвинения. Это, вероятно, первый случай предъявления обвинений ребенку действующего президента США, сообщают американские СМИ.
Байден-младший, как уточняется, признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате подоходного налога в рамках сделки с минюстом. Согласно материалам суда, с которыми ознакомился NBC News, ему также предъявлено отдельное обвинение в хранении оружия, которое, вероятно, будет снято, если он выполнит определенные условия. По информации телеканала, прокурор согласился рекомендовать Байдену испытательный срок за его налоговые нарушения. Опрошенные журналистами юристы также заявили, что обвинения в неуплате налогов и хранении оружия, скорее всего, не приведут к тюремному заключению Хантера.
Федеральные обвинения против Хантера Байдена были выдвинуты в результате расследования прокурора Дэвида Вайса из родного штата Байдена Делавэра, назначенного на этот пост экс-президентом Дональдом Трампом, отмечает Reuters. Расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в Китае.
В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017–2018 гг.
«Несмотря на ежегодную задолженность по федеральным подоходным налогам в размере более $100 000, он не платил подоходный налог», – сообщили там (цитата по NBC News).
Как напоминает Reuters, 53-летний сын президента сообщил о расследовании в отношении него еще в 2020 г. Тогда он отрицал какие-либо нарушения. В своих мемуарах, указывает агентство, Хантер Байден рассказывал о проблемах, связанных с употреблением наркотиков. Некоторые источники, по информации Reuters, сообщали об увольнении Байдена из резерва ВМС США в 2014 г. после положительного теста на кокаин.
«Я знаю, Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения своего выздоровления и продвижения вперед», – сообщил журналистам адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк (цитата по CNN).
Историк Аарон Кроуфорд в разговоре с Reuters отметил, что Хантер Байден, по-видимому, является первым ребенком действующего президента, которому предъявлено обвинение. CNN, в свою очередь, считает, что эта ситуация немедленно отразится на уже начавшейся президентской гонке, об участии в которой ранее объявил Джо Байден.
Агентство напоминает, что у Хантера есть также сестра Эшли Байден. Сын президента Бо Байден умер в 2015 г. от рака, его дочь Наоми погибла еще в младенческом возрасте после автомобильной аварии, в которой также погибла первая жена президента.