Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы ЛНР до 30 июня

В ноябре 2022 г. Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Кроме того, тогда Пасечник упразднил генпрокуратуру ЛНР. 7 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов постановил образовать прокуратуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а после этого назначил исполняющих обязанности прокуроров в новых регионах.