Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы ЛНР до 30 июня
Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы республики на неделю, следует из его указа.
Документ переносит сроки ликвидации органа с 23 июня на 30 июня. До этого врио главы ЛНР распорядился перенести сроки ликвидации некоторых исполнительных органов власти с июня на сентябрь. В частности, 18 сентября будет упразднено министерство инфраструктуры и транспорта республики.
В ноябре 2022 г. Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Кроме того, тогда Пасечник упразднил генпрокуратуру ЛНР. 7 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов постановил образовать прокуратуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а после этого назначил исполняющих обязанности прокуроров в новых регионах.
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