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Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы ЛНР до 30 июня

Ведомости

Врио руководителя ЛНР Леонид Пасечник продлил сроки ликвидации администрации главы республики на неделю, следует из его указа.

Документ переносит сроки ликвидации органа с 23 июня на 30 июня. До этого врио главы ЛНР распорядился перенести сроки ликвидации некоторых исполнительных органов власти с июня на сентябрь. В частности, 18 сентября будет упразднено министерство инфраструктуры и транспорта республики.

В ноябре 2022 г. Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Кроме того, тогда Пасечник упразднил генпрокуратуру ЛНР. 7 ноября генеральный прокурор России Игорь Краснов постановил образовать прокуратуры в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а после этого назначил исполняющих обязанности прокуроров в новых регионах.

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Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до января 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных