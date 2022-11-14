Пасечник ликвидировал МИД ЛНР
Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Документ опубликован на сайте главы региона.
«Постановляю ликвидировать Министерство иностранных дел Луганской Народной Республики», — говорится в указе.
Отмечается, что министерство должно окончательно прекратить работу к 1 июня 2023 г. Указ вступает в силу со дня подписания.
9 ноября от должности посла ЛНР в России также был освобожден Родион Мирошник. Такое решение было принято из-за присоединения региона к России, рассказали в пресс-службе ведомства. Тогда уточнялось, что МИД ЛНР продолжит свою работу на время переходного периода.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г.
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