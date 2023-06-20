Литва решила ужесточить порядок транзита грузов через Россию и Белоруссию

В середине июня 2022 г. Литва перестала пропускать российские фуры с санкционными товарами, а также приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части РФ. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля 2022 г., однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа 2022 г. литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.