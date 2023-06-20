Литва решила ужесточить порядок транзита грузов через Россию и Белоруссию
Литовская таможня с 3 июля ужесточает правила транзита ряда грузов через России и Белоруссию, сообщается на сайте ведомства.
Новые правила обяжут грузоотправителей предъявлять декларацию производителя. В этом документе он должен будет подтвердить, что знает продавца и покупателя своего товара в третьей стране, указав при этом, что товар не будет во время транзита перепродан или перемещен на другой транспорт.
В таможне отметили, что с начала июня уже применяют усиленные меры контроля, но статистика показывает наличие параллельного импорта некоторых товаров в РФ и Белоруссию.
Ранее в мае председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет санкций может включать запрет транзита ряда товаров через территорию России, а также их экспорт в некоторые третьи страны. По данным ЕК, товарооборот ЕС с некоторыми странами резко вырос, при этом фиксируется несоответствие между объемами товаров, отправляемых транзитом через Россию, и товаров, оказавшимися в итоге в третьих странах.
Как отмечали опрошенные «Ведомостями» эксперты в области логистики и санкционного права, проверять исполнение подобных санкций европейскими странами будет практически невозможно.
В середине июня 2022 г. Литва перестала пропускать российские фуры с санкционными товарами, а также приостанавливала транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части РФ. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита. Транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен 22 июля 2022 г., однако некоторые ограничения сохранились. В конце августа 2022 г. литовская таможня сообщила об ужесточении контроля грузов на границе с Россией.