Эксперты оценили возможный запрет ЕС на транзит товаров через Россию

Чувствительны к ограничениям транзита, по словам эксперта, скорее контейнерные перевозки, так как на них приходится его большая часть, «но даже для них это некритично». Иванкин отметил, что Россия к 2022 г. частично интегрировалась в глобальный транзит по контейнерам из ЕС в КНР, «но все равно большая часть шла по морю». «Морские суда могут перевозить до 15 000 контейнеров, – указывает он. – А максимум возможностей российского транзита – это 10 контейнерных поездов в сутки, или 900–1000 контейнеров. В лучшие годы в транзите Россия «делала» 1 млн контейнеров в год, но в объеме всего транзита это небольшие цифры».