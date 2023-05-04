Эксперты оценили возможный запрет ЕС на транзит товаров через Россию

Эксперты оценили возможный запрет ЕС на транзит товаров через РоссиюПроверять исполнение таких санкций европейцам будет почти невозможно
Евросоюз предлагает в качестве ключевого ограничения против России в новом, уже 11-м, пакете санкций запрет транзита «значительного числа» наименований товаров через российскую территорию. Возможны и другие меры. Такие меры предлагается обсудить на саммите G7 в японской Хиросиме 19 мая, сообщило 3 мая Bloomberg со ссылкой на источники.
«Ведомости» опросили экспертов в области логистики и санкционного права о технической реализуемости, возможных издержках и последствиях решения по запрету транзита европейских товаров.
Запрет транзита товаров – беспрецедентная в санкционной практике мера, согласны эксперты. Но если она будет реализована или хотя бы заявлена, ей пока не на чем базироваться в плане европейского санкционного законодательства, отмечает директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
С реализацией запрета тоже могут возникнуть значительные технические сложности, считает Тимофеев. Есть номенклатура, по которой ЕС давно уже ограничил импорт и транзит товаров, но администрировать весь или почти весь транзит в сегодняшних условиях будет невозможно, полагает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. «Инвестиции в администрирование контроля транзита все большего числа наименований могут перекрыть ожидаемый экономический эффект, а именно издержки России от запрета. Это говорит не в пользу его введения», – считает он.
В плане правового механизма обеспечения власти ЕС смогут эффективно контролировать только свой бизнес, который действительно будет исполнять запреты, напоминает партнер адвокатского бюро NSP, эксперт по международному праву Сергей Гландин. Но евробюрократии сложно будет воздействовать на перевозчиков третьих стран, включая членов ЕАЭС, из тех же Казахстана и Киргизии. «Они могут использовать в крайнем случае механизм вторичных санкций, который до сих пор фактически не применялся», – говорит Гландин.
Более того, отмечает юрист, вряд ли страны ЕАЭС передадут все данные по требованию ЕС по вводимым ими сейчас электронным пломбам для отслеживания движения товаров (о запуске с 1 апреля Казахстаном подобной системы «Ведомости» писали 24 марта). «Своей же экономической разведки, сопоставимой по уровню возможностей с американской, у Брюсселя нет. Поэтому он будет ждать помощи от Вашингтона и опираться скорее на запреты, которые введут американцы, чтобы выстраивать свои действия. Скорее всего, европейцы будут выборочно отправлять под санкции выявленных ими перевозчиков из третьих стран, но массового давления на них оказать не смогут», – считает Гландин.
От запрета центральноазиатские логистические компании все же могут пострадать, не согласен Иванкин. Так, Казахстан кратно – на четверть – увеличил объемы экспорта в Россию в 2022 г. (он составил рекордные $8,8 млрд). Для китайских же перевозчиков это будет небольшой проблемой, полагает эксперт.
Но даже значительные, доходящие до полного запрета ограничения транзита европейских товаров через российскую территорию не являются чересчур болезненными для российского бизнеса, сходятся эксперты.
По мнению Тимофеева, «все, что было болезненным, уже введено» в предыдущих пакетах. Для российской стороны доля транзита в объемах перевозок по стране не превышает 10% в зависимости от товарной номенклатуры, в ряде случаев – ниже 5%, говорит Иванкин. «Для российских экспортеров, в первую очередь угля, запрет европейского транзита может стать не самой плохой новостью – освободится занятая транзитом часть мощностей на железнодорожном Восточном полигоне (БАМ и Транссиб. – «Ведомости») и в других точках», – подчеркнул он. Инфраструктура скорее была недостаточно развита, чтобы обеспечивать и экспорт, и транзит, «и транзит не был приоритетен», сказал Иванкин.
О том, что сокращение транзита из ЕС в Китай разгрузит мощности инфраструктуры для экспорта, говорит и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, сейчас КПП на границе в Китай работают на пределе мощностей.
Как шел транзит через Россию
В 2021 г. транзитные перевозки по сети РЖД выросли в 1,4 раза до 33 млн т. Это максимум с 2012 г. Объем контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай на транзитных сервисах ОТЛК ЕРА (СП железных дорог Белоруссии, Казахстана и России) составил 692 500 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В 2022 г., как заявил в марте этого года гендиректор ОТЛК ЕРА Алексей Гром, объем перевозок грузов по маршруту Китай – Европа – Китай составил около 681 000 TEU. По маршруту Казахстан – Россия – Белоруссия в прошлом году он составил 411 000 TEU. В январе РЖД сообщила, что общий транзит по ее сети за 2022 г. вырос на 11%, достигнув 36,97 млн т.
Чувствительны к ограничениям транзита, по словам эксперта, скорее контейнерные перевозки, так как на них приходится его большая часть, «но даже для них это некритично». Иванкин отметил, что Россия к 2022 г. частично интегрировалась в глобальный транзит по контейнерам из ЕС в КНР, «но все равно большая часть шла по морю». «Морские суда могут перевозить до 15 000 контейнеров, – указывает он. – А максимум возможностей российского транзита – это 10 контейнерных поездов в сутки, или 900–1000 контейнеров. В лучшие годы в транзите Россия «делала» 1 млн контейнеров в год, но в объеме всего транзита это небольшие цифры».
Очевидно, что после начала СВО на Украине транзит между ЕС и Китаем через Россию сильно сократился и без дополнительных ограничений, причем наиболее существенно – в направлении Европа – Китай, в то время как из Китая существенного снижения нет, отмечает Бурмистров. По его словам, отправки из ЕС сильно сократились, но выросли перевозки в страны СНГ. В 2022 г. снижение транзита между ЕС и Китаем через Россию составило 30%, эти объемы удалось, однако, заместить транзитом из КНР в Белоруссию и другие страны СНГ и ЕАЭС, уточняет Бурмистров.
«Китай продолжит поставки через Россию по железной дороге в ту же Белоруссию, но понятно, что Европа через Россию возить товары в Китай практически не будет в обозримой перспективе», – заключает эксперт.