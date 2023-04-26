Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Возможное решение G7 о полном запрете экспорта в Россию приведет к серьезному политическому и медийному резонансу, тем более что Запад действительно находится в тупике по новым секторальным ограничениям, говорит директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. На практике, по крайней мере для ЕС, ситуация сложнее: сейчас уже есть целый ряд исключений по спискам экспортного контроля, но получение лицензий даже на них растягивается на месяцы при перегруженности регуляторов и нехватке экспертизы у бизнеса, отмечает Тимофеев. Полный запрет экспорта может привести к непросчитываемым последствиям, когда сам процесс технической реализации исключений в ЕС многократно усложнится и усилится оверкомплаенс (избыточное «превентивное» соблюдение санкций самим бизнесом. – «Ведомости»), продолжает эксперт. Это чревато ущербом для европейского бизнеса, уверен Тимофеев. Кроме того, тотальный запрет приведет к росту контрабанды и поставок через третьи страны, для пресечения которых потребуются новые ресурсы. Наконец, будет сложно в принципе придумать новые ограничения против России, что сведет на нет предполагаемый медийный эффект. Тем более что это вряд ли действительно повлияет на остановку конфликта на Украине, полагает эксперт.