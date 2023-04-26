Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в Россию

Япония и ЕС выступили против полного запрета экспорта в РоссиюЕвропейцы опасаются перегрузки регуляторов и потерь бизнеса, японцы – усиления Китая
Против предложения США ввести полный запрет на экспорт в Россию в преддверии саммита G7 выступили Япония и ЕС. Американскую инициативу Токио и Брюссель посчитали «невыполнимой», сообщила 25 апреля Financial Times (FT) со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров, и на документы, подготовленные к саммиту. Вашингтон предлагал усилить действующий секторальный режим санкций и практически полностью запретить поставки товаров в Россию, за исключением сельскохозяйственной и медицинской продукции. Саммит G7 планируется провести 19–21 мая в японской Хиросиме.
По словам собеседников газеты, предложение сделано на фоне «растущего раздражения» Вашингтона тем, что Россия продолжает импортировать западные технологии через третьи страны. Борьба с параллельным импортом находится в центре внимания США и ЕС, в связи с чем они усилили давление на Турцию, ОАЭ и республики Центральной Азии, которые, с точки зрения собеседников издания, помогают Москве обходить санкции. В частности, с 23 по 28 апреля чиновники минфина и госдепартамента США находятся в центральноазиатских государствах для обсуждения с их руководством соответствующих вопросов.
20 апреля FT сообщила, что в ЕС, обсуждая введение нового, 11-го пакета антироссийских санкций, пришли к выводу об исчерпании возможностей новых секторальных ограничений, поэтому реально лишь расширение точечных санкций против конкретных физлиц и юрлиц. Но в тот же день источники Bloomberg сообщили, что одновременно в рамках G7 обсуждается и полный запрет экспорта в Россию. На следующий день ту же информацию передало японское агентство Kyodo. Если G7 утвердит соответствующее решение, аналогичные меры введут государства – члены ЕC. Сейчас по умолчанию любой экспорт разрешен, а ограничения действуют лишь на отдельные товары.
Последний, 10-й пакет санкций страны ЕС приняли в конце февраля. Туда вошли ограничения в отношении банковского сектора, запрет на поставки технологий двойного назначения. В черный список попало 121 физическое и юридическое лицо, включая ЧВК «Вагнер». До этого, в начале февраля, Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС изгнать «Росатом» и отказаться от импорта российского урана в новом пакете санкций. Но в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что в новой санкционной волне союз планирует ограничиться борьбой с обходом введенных ранее ограничений. Всего, согласно подсчетам Castellum, с 2014 г. западные государства ввели свыше 12 600 санкций против России.
По данным Евростата, опубликованным в конце марта, в 2022 г. ЕС на 38% сократил экспорт своих товаров в Россию в связи с боевыми действиями на Украине – до 55,2 млрд евро (минимум с 2012 г.). А ввоз товаров из России в ЕС в прошлом году в денежном выражении вырос на четверть – до 203,4 млрд евро. Дефицит ЕС в торговле с Россией достиг рекордных 148,2 млрд евро. Объем же экспорта американских товаров в Россию в 2022 г. стал рекордно низким и составил $1,7 млрд, упав примерно в 3,7 раза – с $6,4 млрд в 2021 г., по данным американского Бюро переписи.
Возможное решение G7 о полном запрете экспорта в Россию приведет к серьезному политическому и медийному резонансу, тем более что Запад действительно находится в тупике по новым секторальным ограничениям, говорит директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. На практике, по крайней мере для ЕС, ситуация сложнее: сейчас уже есть целый ряд исключений по спискам экспортного контроля, но получение лицензий даже на них растягивается на месяцы при перегруженности регуляторов и нехватке экспертизы у бизнеса, отмечает Тимофеев. Полный запрет экспорта может привести к непросчитываемым последствиям, когда сам процесс технической реализации исключений в ЕС многократно усложнится и усилится оверкомплаенс (избыточное «превентивное» соблюдение санкций самим бизнесом. – «Ведомости»), продолжает эксперт. Это чревато ущербом для европейского бизнеса, уверен Тимофеев. Кроме того, тотальный запрет приведет к росту контрабанды и поставок через третьи страны, для пресечения которых потребуются новые ресурсы. Наконец, будет сложно в принципе придумать новые ограничения против России, что сведет на нет предполагаемый медийный эффект. Тем более что это вряд ли действительно повлияет на остановку конфликта на Украине, полагает эксперт.
«Европейцы могли бы постепенно расширять ограничения годами, не перенапрягая свои силы, а одномоментная смена режима может породить сбои. Тем не менее не исключено, что в итоге «семерка» все же примет соответствующее решение», – считает Тимофеев.
Позиции европейского и японского бизнеса в российской экономике еще достаточно сильны, чтобы быть услышанными, считает научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Но, как показывает практика последнего года, им все же редко удается последовательно отстаивать свои интересы перед американскими партнерами. «Максимум, чего они могут добиться, – ужесточения экспортного контроля в краткосрочной перспективе без тотального запрета экспорта прямо сейчас, но без гарантии его невведения в будущем», – считает Соколов.
Экспорт из Японии в Россию в 2022 г., согласно данным японского минфина, сократился на 39,8% до $3,9 млрд, а импорта из России – на 6,3% до $12,85 млрд. Токио всегда занимал прагматичную позицию в своей внешней политике, а в нынешнем кризисе стремится сохранить пространство для маневра в диалоге с Москвой, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. Кроме того, Токио опасается чрезмерного усиления экономического влияния Китая на российском рынке, продолжает эксперт: «Япония крайне ревностно относится к растущему влиянию Китая в регионе».