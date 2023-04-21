Запад выбирает между паузой с новыми санкциями и другим вариантом

Запад выбирает между паузой с новыми санкциями и другим вариантомВероятно ужесточение контроля над уже введенными запретами
В западных СМИ началось обсуждение как параметров, так и вопроса о необходимости нового пакета антироссийских санкций. 20 апреля со ссылкой на источники британская Financial Times (FT) сообщила, что европейские чиновники практически исчерпали потенциал дальнейших секторальных санкций против России. По словам собеседников газеты, новый, 11-й пакет санкций, скорее всего, включит лишь какое-то количество новых физических и юридических лиц, а также будет направлен на пресечение обхода уже введенных ограничений. В тот же день
Предыдущий, 10-й пакет санкций был принят ЕС в конце февраля 2023 г. Он коснулся банковского сектора, передовых технологий, ЧВК «Вагнер» и расширил список подсанкционных лиц. На конец апреля вне официальных жестких секторальных ограничений Брюсселя остались только российская атомная промышленность и отчасти предприятия, занятые в сельском хозяйстве и производстве удобрений.
В феврале Европарламент принял резолюцию, в которой призвал изгнать из стран Евросоюза «Росатом» и отказаться от импорта урана из России, – эти ограничения могут стать самыми жесткими в новом пакете. Но в конце марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в новой санкционной волне планирует уделить пристальное внимание лишь борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер. Латвия, Литва, Эстония и Польша в русле требований Украины еще лета 2022 г. требуют включить в санкционные списки «Росатом». 17 апреля, через день после отключения последних трех эксплуатировавшихся немецких АЭС, их поддержала и Германия. 18 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предложил в качестве компромисса вводить ограничения против российской госкорпорации поэтапно.
Сообщение FT о том, что ЕС заканчивает вводить санкции против России, следует воспринимать с осторожностью, говорит директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Он согласен, что каждый новый пакет европейских ограничений становится для Москвы объективно все менее чувствительным, по ним европейцам либо сложнее договариваться, либо они не дают политического эффекта. Но пространство для расширения санкций есть – через расширение списков заблокированных лиц, номенклатуры экспортного контроля, запретов на импорт.
«Формально это не новые санкции, но на практике они вполне могут иметь качественные эффекты. Например, в случае блокирования новых банков. Пресечение схем обхода тоже небезобидно. Это важная часть политики санкций. Не надо воспринимать это сообщение как сигнал о прекращении санкций ЕС в отношении России», – говорит Тимофеев. Говоря о сообщении Bloomberg, эксперт допустил, что полный запрет экспорта в отношении России западными странами технически осуществим, но «добавленная стоимость такого запрета будет крайне низкой».
По версии этого СМИ, союзники Киева в преддверии саммита лидеров «семерки» 19–21 мая в Японии якобы рассматривают возможность ввести почти полный запрет на экспорт товаров в Россию. Собеседники агентства пояснили, что чиновники стран G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров «семерки» 19–21 мая в Японии. Если G7 будет утверждено соответствующее решение, аналогичные меры введут государства – члены ЕC. Сейчас по умолчанию любой экспорт разрешен, а ограничения действуют лишь на отдельные товары.
США, видимо, размышляют об «иранском пути», говорит партнер адвокатского бюро NSP и эксперт по международному праву Сергей Гландин. Американский регламент «О торговле с Ираном» запрещает продавать в Иран практически все, поясняет Гландин. Его, видимо, Вашингтон и предлагает «семерке»: так проще контролировать нарушения, не нужно следить за посредниками из третьих стран, полагает эксперт. Европейцы же, считает Гландин, очевидно выдохлись еще на девятом и 10-м пакетах. Если американцы, имея отработанные механизмы и правовую базу, прямо заявили, что будут работать над повышением эффективности санкций путем борьбы с их обходом, то в ЕС правовая база слабее, им нужна для таких же действий гораздо более долгая подготовка.
Десять санкционных антироссийских пакетов создали новую реальность, но к изменению курса России не привели, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Очевидно, что перед ЕС встает вопрос о дальнейших действиях, о том, надо ли наращивать разрушительный потенциал в отношениях с Россией, расширять или углублять санкционное давление, говорит он. Европа чувствует эффект санкций на себе и пытается понять дальнейшие последствия, что видно и по ситуации с «Росатомом», говорит эксперт. По мнению Павла Тимофеева, примерно до лета ЕС возьмет паузу и будет наблюдать за ситуацией на поле боя в российско-украинском конфликте. Тем не менее у ЕС сохраняются возможности для ужесточения санкционной политики против России, считает эксперт, вплоть до полного запрета на выдачу виз.