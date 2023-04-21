Запад выбирает между паузой с новыми санкциями и другим вариантом

Десять санкционных антироссийских пакетов создали новую реальность, но к изменению курса России не привели, говорит завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев. Очевидно, что перед ЕС встает вопрос о дальнейших действиях, о том, надо ли наращивать разрушительный потенциал в отношениях с Россией, расширять или углублять санкционное давление, говорит он. Европа чувствует эффект санкций на себе и пытается понять дальнейшие последствия, что видно и по ситуации с «Росатомом», говорит эксперт. По мнению Павла Тимофеева, примерно до лета ЕС возьмет паузу и будет наблюдать за ситуацией на поле боя в российско-украинском конфликте. Тем не менее у ЕС сохраняются возможности для ужесточения санкционной политики против России, считает эксперт, вплоть до полного запрета на выдачу виз.