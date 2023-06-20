Трамп назвал сделку сына Байдена со следствием «позором для Америки»

При этом, по его словам, «американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют», и отметил, что обвинения в адрес Трампа «обернулись ростом его рейтинга и популярности». Самого Трампа обвиняют по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Ранее сообщалось, что суд по южному округу штата Флорида назначил ближайшее заседание над экс-президентом на 14 августа.