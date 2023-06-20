Трамп назвал сделку сына Байдена со следствием «позором для Америки»
Бывший президент США Дональд Трамп назвал «позором» заключение сделки со следствием сыном действующего президента Джо Байдена Хантером. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Это позор для системы, это позор для Америки, это очень несправедливая ситуация, это неправомерные действия прокуратуры и вмешательство в выборы – все в одном», – сказал экс-президент. Саму сделку Байдена-младшего со следствием Трамп сравнил со «штрафом за нарушение правил дорожного движения».
Хантер Байден согласился признать себя виновным по трем пунктам федерального обвинения, – в их числе два пункта обвинения в умышленной неуплате подоходного налога и в хранении оружия. Обвинение в незаконном хранении оружия, по оценкам NBC News, может быть снято в случае выполнения Байденом-младшим определенных условий.
Федеральные обвинения против сына Байдена были выдвинуты в результате расследования прокурора Дэвида Вайса из штата Делавэра (агентство Reuters отмечало, что прокурор был назначен экс-президентом Трампом). Расследование было начато еще в 2018 г. и касалось изначально потенциальных нарушений налогового и антиотмывочного законодательств в иностранных деловых операциях, главным образом в Китае. В офисе прокурора Вайса сообщили, что Хантер Байден получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017 – 2018 гг.
Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью «Ведомостям» заявил, что судебное преследование Хантера создает не очень хорошую ситуацию для действующего президента в преддверии выборов, которые пройдут в 2024 г.
При этом, по его словам, «американское общество чем-то похоже на наше: люди любят тех, кого больше бьют», и отметил, что обвинения в адрес Трампа «обернулись ростом его рейтинга и популярности». Самого Трампа обвиняют по 37 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Ранее сообщалось, что суд по южному округу штата Флорида назначил ближайшее заседание над экс-президентом на 14 августа.