В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье

Утром 21 июня губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей были сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра.