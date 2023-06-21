В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье
Три беспилотника ВСУ, которые 21 июня предприняли попытку атаковать объекты в Московской области, были нейтрализованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились с задачей. <...> Они были нейтрализованы. Детали нужно спрашивать у Минобороны», – сказал он, отвечая на вопрос, были ли беспилотники сбиты.
Утром 21 июня губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей были сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра.
Позже в Минобороны назвали произошедшее терактом. В ведомстве подчеркнули, что все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, разрушений нет.