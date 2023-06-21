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Политика

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников в Подмосковье

Ведомости

Три беспилотника ВСУ, которые 21 июня предприняли попытку атаковать объекты в Московской области, были нейтрализованы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились с задачей. <...> Они были нейтрализованы. Детали нужно спрашивать у Минобороны», – сказал он, отвечая на вопрос, были ли беспилотники сбиты.

Утром 21 июня губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе Московской области при подлете к складам одной из воинских частей были сбиты два беспилотника. Третий беспилотник, по информации Telegram-канала Mash, был подавлен средствами РЭБ в небе над деревней Лукино, в районе реки Пахра. 

Позже в Минобороны назвали произошедшее терактом. В ведомстве подчеркнули, что все три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате никто не пострадал, разрушений нет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных