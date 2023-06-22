МИД России назвал Макрона «неуместным» гостем на предстоящем саммите БРИКС

«Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», – сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).