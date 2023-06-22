МИД России назвал Макрона «неуместным» гостем на предстоящем саммите БРИКС
Президент Франции Эммануэль Макрон является «неуместным» гостем на предстоящем саммите БРИКС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Понятно, что лидер государства, которое проводит настолько враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен в качестве гостя на БРИКС», – сказал Рябков (цитата по «Интерфаксу»).
Замминистра добавил, что МИД уже уведомил об этом ЮАР, которая является принимающие стороной саммита. При этом он отметил, что это «дело принимающей стороны определять круг приглашенных». «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – уточнил Рябков.
Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. В конце марта в МИД ЮАР сообщили, что президент России Владимир Путин приглашен на саммит.
17 марта Уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Песков заявил, что решения МУС не имеют юридической силы и являются ничтожными. Через три дня после выдачи ордера СК России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана, а также судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
15 июня Рябков заявил, что Москва надеется на предоставление президенту России иммунитета на время саммита. Замминистра также подчеркнул, что российская сторона считает решение МУС об аресте Путина юридически ничтожным и провокационным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин будет принимать решение о поездке на саммит «ближе к делу», и подчеркнул, что Россия «в любом случае будет активно участвовать» в работе БРИКС, поскольку считает «это очень важным объединением, актуальность которого постоянно повышается».