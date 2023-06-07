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Лавров выразил признательность не присоединившимся к санкциями странам Африки

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность африканским странам, которые не присоединились к санкциям Запада, пишет ТАСС.

«Хотел бы выразить признательность африканским партнерам, которые не позволили себя втянуть в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности», – сказал министр.

По его словам, Россия и страны Африки «как истинные друзья» выстраивают взаимодействие «на основе равенства, соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела». В этом, по оценкам Лаврова, «наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства и стремящегося увековечить неоколониальные практики».

Зачем Сергей Лавров в третий раз с начала года посещает Африку

Нынешний визит посвящен подготовке важных саммитов с участием России

С начала года Лавров уже в третий раз отправился в турне по африканским странам. Последнюю серию визитов он начал 29 мая, посетив Кению. В Найроби он встретился со спикером кенийской Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Мозесом Ветангулой, президентом страны Уильямом Руто и своим коллегой Альфредом Мутуа. Вслед за Кенией Лавров посетит Бурунди, Мозамбик и ЮАР. 

В начале июня Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Кейптауне. Тогда министр иностранных дел и сотрудничества африканской страны Наледи Пандор сообщила, что ЮАР и Россия продолжают консультации по поводу проведения саммита БРИКС. 

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30 мая Лавров заявил, что Россия скоро поставит Нигерии партию удобрений на безвозмездной основе. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин заявил еще в сентябре 2022 г. о готовности бесплатно поставить нуждающимся странам арестованные 300 000 т российских удобрений. Евросоюз же, по словам Лаврова, в соответствии с «колониальными привычками» бойкотировал это предложение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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