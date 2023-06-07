Лавров выразил признательность не присоединившимся к санкциями странам Африки

С начала года Лавров уже в третий раз отправился в турне по африканским странам. Последнюю серию визитов он начал 29 мая, посетив Кению. В Найроби он встретился со спикером кенийской Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Мозесом Ветангулой, президентом страны Уильямом Руто и своим коллегой Альфредом Мутуа. Вслед за Кенией Лавров посетит Бурунди, Мозамбик и ЮАР.