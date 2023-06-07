Лавров выразил признательность не присоединившимся к санкциями странам Африки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность африканским странам, которые не присоединились к санкциям Запада, пишет ТАСС.
«Хотел бы выразить признательность африканским партнерам, которые не позволили себя втянуть в антироссийскую кампанию и заняли сбалансированную позицию относительно кризиса европейской безопасности», – сказал министр.
По его словам, Россия и страны Африки «как истинные друзья» выстраивают взаимодействие «на основе равенства, соблюдения международного права, невмешательства во внутренние дела». В этом, по оценкам Лаврова, «наше принципиальное отличие от коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства и стремящегося увековечить неоколониальные практики».
С начала года Лавров уже в третий раз отправился в турне по африканским странам. Последнюю серию визитов он начал 29 мая, посетив Кению. В Найроби он встретился со спикером кенийской Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) Мозесом Ветангулой, президентом страны Уильямом Руто и своим коллегой Альфредом Мутуа. Вслед за Кенией Лавров посетит Бурунди, Мозамбик и ЮАР.
В начале июня Лавров принял участие во встрече министров иностранных дел группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Кейптауне. Тогда министр иностранных дел и сотрудничества африканской страны Наледи Пандор сообщила, что ЮАР и Россия продолжают консультации по поводу проведения саммита БРИКС.
30 мая Лавров заявил, что Россия скоро поставит Нигерии партию удобрений на безвозмездной основе. Министр напомнил, что президент России Владимир Путин заявил еще в сентябре 2022 г. о готовности бесплатно поставить нуждающимся странам арестованные 300 000 т российских удобрений. Евросоюз же, по словам Лаврова, в соответствии с «колониальными привычками» бойкотировал это предложение.