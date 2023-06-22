Госдума в первом чтении одобрила поправки о наказании за работу НПО без регистрации
Государственная Дума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов, которые направлены на регулирование деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО). Об этом рассказал соавтор поправок и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Принятие предложенных нами поправок послужит укреплению безопасности страны и наших граждан, а также защите нашего суверенитета», – пояснил Пискарев в Telegram-канале.
Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Законопроектом предлагается, что физические и юридические лица могут участвовать в работе НПО, только если ее представительство внесено в реестр Минюста. В противном случае им грозит административная ответственность за работу в организации, которая не имеет соответствующей регистрации. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц — до 50 000 руб., а для юрлиц – до 100 000 руб. Для иностранцев штраф предлагают установить до 50 000 руб., им также может грозить депортация.
Также авторы инициативы предлагают ввести уголовную ответственность для лиц, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в деятельности таких НПО. Уголовное наказание – вплоть до трех лет лишения свободы – предусмотрено и для организаторов работы незарегистрированных в России НПО.
В 2022 г. из 23 зарубежных НПО, которые были признаны нежелательными, зарегистрирована в России была только одна. Организации финансируются за счет США и их союзников по НАТО и «ведут подрывную работу в нашей стране с целью разрушения экономики и снижения обороноспособности России», подчеркивает Пискарев.
Пакет законопроектов о зарубежных НПО вносился одновременно с поправками об усилении контроля за иноагентами, в том числе об установлении ответственности для лиц, способствующих нарушению законов такими гражданами. Они были приняты Госдумой в первом чтении накануне, 21 июня.