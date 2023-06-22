Госдума в первом чтении одобрила поправки о наказании за работу НПО без регистрации

Пакет поправок был подготовлен комиссией по расследованию фактов иностранного вмешательства. Законопроектом предлагается, что физические и юридические лица могут участвовать в работе НПО, только если ее представительство внесено в реестр Минюста. В противном случае им грозит административная ответственность за работу в организации, которая не имеет соответствующей регистрации. Для граждан штраф составит до 5000 руб., для должностных лиц — до 50 000 руб., а для юрлиц – до 100 000 руб. Для иностранцев штраф предлагают установить до 50 000 руб., им также может грозить депортация.