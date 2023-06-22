Премьер Катара передал Путину послание от эмира страны
Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Его передал премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха Эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации», – сказал премьер Катара на встрече с Путиным 22 июня.
На встрече с катарским премьером Путин заявил, что у торговли России и Катара есть солидный, но еще не реализованный потенциал роста. Россия рассчитывает, добавил глава государства, что реализацией этого потенциала займется межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Александр Новак. Президент также попросил передать наилучшие пожелания эмиру Катара.
21 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Аль Тани заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в страну. Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%. Объем совместных проектов обеих стран премьер оценил в более 160 млрд руб.