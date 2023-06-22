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Премьер Катара передал Путину послание от эмира страны

Ведомости

Президент России Владимир Путин получил послание от эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Его передал премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдельрахман Аль Тани. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха Эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации», – сказал премьер Катара на встрече с Путиным 22 июня.

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На встрече с катарским премьером Путин заявил, что у торговли России и Катара есть солидный, но еще не реализованный потенциал роста. Россия рассчитывает, добавил глава государства, что реализацией этого потенциала займется межправительственная комиссия, которую с российской стороны возглавляет вице-премьер Александр Новак. Президент также попросил передать наилучшие пожелания эмиру Катара.

21 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Аль Тани заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в страну. Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%. Объем совместных проектов обеих стран премьер оценил в более 160 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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