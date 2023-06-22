Премьер Катара передал Путину послание от эмира страны

21 июня российский премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с Аль Тани заявил о готовности России нарастить поставки продуктов в страну. Он отметил, что в 2022 г. Россия нарастила экспорт в Катар продовольствия и сельскохозяйственной продукции более чем на 50%. Объем совместных проектов обеих стран премьер оценил в более 160 млрд руб.