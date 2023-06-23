Захарова пообещала ответные меры на санкции ЕС против российских журналистов
Россия подготовит ответ на санкции Евросоюза в отношении российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мариа Захарова.
«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее 23 июня ЕС официально ввел в действие 11-й пакет санкций против России. Под санкции попали в том числе журналисты и некоторые СМИ. В частности, в списке оказались «Царьград», RT Balkan, New Eastern Outlook, Oriental Review и «Катехон».
МИД уже сообщил об ответных действиях – Россия запретила въезд на территорию страны представителям силовых, государственных и коммерческих организаций ЕС, которые участвуют в военной помощи Украине и собирают средства на нужды ВСУ. Также ограничительные меры введены и в отношении европейских чиновников, которые ответственны за санкции против России, и парламентариев стран ЕС, которые «продвигают конфронтационную повестку».
Помимо санкций в отношении журналистов, новый пакет состоит из ограничений против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц. Санкции включают запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы, импорт продукции из стали и изделий, для производства которых использовался российский металл, и другие ограничительные меры.