Захарова пообещала ответные меры на санкции ЕС против российских журналистов

Помимо санкций в отношении журналистов, новый пакет состоит из ограничений против 87 якобы поддерживающих военно-промышленный комплекс России организаций, а также против 100 физлиц. Санкции включают запрет на транспортировку нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» (до Польши и Германии), заходы любых танкеров из России в порты Европы, импорт продукции из стали и изделий, для производства которых использовался российский металл, и другие ограничительные меры.