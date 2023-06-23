Российская делегация не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ в Канаду

В начале апреля совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ и перезачесть на 2023 г. взнос, который Россия уплатила в прошлом году. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ, поэтому страна не должна платить за то, в чем не участвовала. «Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – подчеркнул Володин.