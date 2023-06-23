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Российская делегация не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ в Канаду

Ведомости

Делегация из России не поедет на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), поскольку ей не предоставили гарантий нормального пребывания в Ванкувере. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. 

«Российская делегация не едет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального пребывания российской делегации и нормальной работы на ассамблее в Ванкувере», – сказал он.

Толстой также отметил, что сейчас предпринимаются попытки «изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений», что является недопустимым. 

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Российская делегация также не принимала участие в летней сессии ПА ОБСЕ и в прошлом году. Причиной стал отказ в выдаче виз российским делегатам. Аналогичная ситуация произошла и на осенней сессии. Однако в работе зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская делегация участие приняла. 

В начале апреля совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ и перезачесть на 2023 г. взнос, который Россия уплатила в прошлом году. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ, поэтому страна не должна платить за то, в чем не участвовала. «Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – подчеркнул Володин.

Летняя сессия пройдет с 30 июня по 4 июля в Ванкувере. В центре обсуждения на 30-й сессии будет укрепление региональной безопасности с помощью развития демократических и инклюзивных обществ и роль ПА ОБСЕ в этом процессе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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