Российская делегация не поедет на летнюю сессию ПА ОБСЕ в Канаду
Делегация из России не поедет на летнюю сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), поскольку ей не предоставили гарантий нормального пребывания в Ванкувере. Об этом в разговоре с ТАСС сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
«Российская делегация не едет в Канаду на летнюю сессию ПА ОБСЕ, так как ни руководство ОБСЕ, ни Канада не предоставили нам никаких гарантий обеспечения нормального пребывания российской делегации и нормальной работы на ассамблее в Ванкувере», – сказал он.
Толстой также отметил, что сейчас предпринимаются попытки «изменить регламент и разрушить консенсусный принцип принятия решений», что является недопустимым.
Российская делегация также не принимала участие в летней сессии ПА ОБСЕ и в прошлом году. Причиной стал отказ в выдаче виз российским делегатам. Аналогичная ситуация произошла и на осенней сессии. Однако в работе зимней сессии, которая прошла в феврале 2023 г. в Вене, российская делегация участие приняла.
В начале апреля совет Госдумы принял решение приостановить выплату взносов в бюджет ПА ОБСЕ и перезачесть на 2023 г. взнос, который Россия уплатила в прошлом году. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, Россия сталкивается с попытками воспрепятствовать работе ее делегации в ПА ОБСЕ, поэтому страна не должна платить за то, в чем не участвовала. «Если не дадут работать и в этом году, будем требовать, чтобы вернули ранее выплаченный взнос», – подчеркнул Володин.
Летняя сессия пройдет с 30 июня по 4 июля в Ванкувере. В центре обсуждения на 30-й сессии будет укрепление региональной безопасности с помощью развития демократических и инклюзивных обществ и роль ПА ОБСЕ в этом процессе.