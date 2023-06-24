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Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронеже

Ведомости

Спасатели ведут тушение пожара на нефтебазе в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», – написал глава области у себя в Telegram-канале. По его данным, жертв в результате произошедшего нет.

Ранее о пожаре на нефтебазе сообщили в СМИ. Также сообщалось о пролете вертолета в районе возгорания, писал Telegram-канал Baza. Кроме этого, Гусев опроверг информацию о передвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. По его словам, «информационные провокации» создают те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации.

Ранее по теме: Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.

/Инна Гресева

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он заявил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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