Гусев сообщил о пожаре на нефтебазе в Воронеже
Спасатели ведут тушение пожара на нефтебазе в Воронеже, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«В Воронеже идет тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на ул. Димитрова. На месте работают более 100 пожарных и 30 единиц техники», – написал глава области у себя в Telegram-канале. По его данным, жертв в результате произошедшего нет.
Ранее о пожаре на нефтебазе сообщили в СМИ. Также сообщалось о пролете вертолета в районе возгорания, писал Telegram-канал Baza. Кроме этого, Гусев опроверг информацию о передвижении колонн военной техники по территории Воронежской области. По его словам, «информационные провокации» создают те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации.
Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он заявил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».