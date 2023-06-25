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Вучич заявил об иностранном вмешательстве в попытке мятежа ЧВК «Вагнер»

Ведомости

В попытке военного мятежа ЧВК «Вагнер» присутствовало иностранное вмешательство, случившееся в России будет иметь большие последствия и сейчас перед президентом России Владимиром Путиным стоит особенно сложная задача, считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом он заявил в эфире TV Pink.

«Это не то событие, которое не оставит последствий ни для ситуации на поле боя в Украине, ни для внутриполитической ситуации. Думаю, это оставит глубокие последствия», – сказал Вучич.

По его мнению, решение дать «огромную власть» военной компании было ошибкой. Президент также убежден, что в попытке мятежа были участники со стороны.

«Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений… У нас иностранные службы всегда замешаны в бесчисленном числе вещей», – сказал Вучич (цитата по «РИА Новости»).

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Он указал, что в результате случившегося было сбито семь российских вертолетов, а попытка мятежа завершилась благодаря «резкой, решительной и четкой реакции Путина».

Вечером 23 июня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании со стороны Минобороны. В военном ведомстве опровергли заявление, назвав его информационной провокацией. Войска Пригожина блокировали Ростова-на-Дону, после чего он анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. Против него возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, тот согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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