СВР сообщила о планах Украины передать реликвии из Киево-Печерской лавры Западу

Позже мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с УПЦ, но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.