СВР сообщила о планах Украины передать реликвии из Киево-Печерской лавры Западу
Власти Украины могут вывезти в европейские музеи реликвии Киево-Печерской лавры согласно договоренностям с ЮНЕСКО, заявили в Службе внешней разведки России (СВР), пишет ТАСС.
«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана под предлогом "спасения от российских ракетных ударов"», – говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, которое приводится пресс-службой.
Конфликт между властями Украины и Украинской православной церковью (УПЦ) обострился в марте 2023 г. Руководство национального заповедника обязало представителей УПЦ покинуть территорию и здания лавры до 29 марта в связи с расторжением договора, – после этого служители лавры подали иск в суд Украины, чтобы оспорить расторжение договора аренды. Также было подано заявление об обеспечении иска, который позже отклонил суд.
Позже мэр Киева Виталий Кличко поддержал расторжение договора аренды с УПЦ, но не стал одобрять петицию об этом, ссылаясь на незаконность таких действий. По его словам, сейчас в Верховной раде Украины находится проект о запрете религиозных организаций, центр управления которыми находится в России. Пока законопроект не был одобрен, Кличко отказал в расторжении соглашений аренды.
6 июня украинский министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что комиссия минкульта Украины обязала монахов покинуть лавру. Ткаченко также рассказал, что комиссия вернет в пользование государства 79 объектов. По его словам, УПЦ была «допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия» и др.