Песков назвал решающими усилия Путина в урегулировании мятежа

Лукашенко призвал «не делать героев» ни из него, ни из Путина, ни из основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – сказал он.