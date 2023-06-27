Песков назвал решающими усилия Путина в урегулировании мятежа
Усилия президента России Владимира Путина стали решающими при стабилизации ситуации, возникшей при попытке военного мятежа 24 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Журналисты попросили Пескова прокомментировать оценку событиям, которую дал президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, что «ситуацию упустили».
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса. Ну, и конечно, здесь главное – это усилие президента РФ, это его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – ответил Песков.
Лукашенко призвал «не делать героев» ни из него, ни из Путина, ни из основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. «Потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте. Нет в этом деле героев», – сказал он.
В своем обращении к нации вечером 26 июня Путин заявил, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» – «это тоже патриоты России». «Поэтому с самого начала событий по моему прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови. Для этого потребовалось и время, в том числе, чтобы дать возможность одуматься тем, кто совершил ошибку», – рассказал он.
Попытка военного мятежа ЧВК «Вагнер» была предпринята в ночь на 24 июня. Пригожин вечером 23 июня опубликовал сообщения об ударе по тыловым лагерям компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали информацию ложной и описали ее как провокацию. Уже утром «Вагнер» контролировал Ростов-на-Дону, захватив все военные объекты города, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы. Позже в ФСБ России возбудили уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
Вечером 24 июня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал Лукашенко. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.