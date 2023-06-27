В Эстонии сообщили о разработке схемы по использованию российских активов

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.