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Политика

В Эстонии сообщили о разработке схемы по использованию российских активов

Ведомости

Эстония стала первой европейской страной, которая разработала юридическую схему для использования активов России в интересах Украины. Об этом пишет местная газета Postimees.

По данным издания, в ближайшие недели схему должно одобрить правительство страны.

Разработанная в Эстонии схема предлагает Украине документировать нанесенный Россией ущерб. Затем находящееся в Эстонии российское имущество будет передано Украине. В случае если Россия признает, что причинила этот ущерб и возместит его, Москва сможет получить компенсацию за имущество в Эстонии, уточняет «Интерфакс».

Вице-канцлер эстонского МИДа Эрки Кодар заявил, что ущерб будет возмещаться за счет активов определенных лиц, связь которых с формированием российской политики будет доказана. Со ссылкой на Бюро финансовой разведки Эстонии издание пишет, что в стране на начало июня было заморожено 34,8 млн евро.

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21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад Евросоюза сообщал, что союз пришел к выводу об отсутствии юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов. В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину».

После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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