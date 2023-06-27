В Эстонии сообщили о разработке схемы по использованию российских активов
Эстония стала первой европейской страной, которая разработала юридическую схему для использования активов России в интересах Украины. Об этом пишет местная газета Postimees.
По данным издания, в ближайшие недели схему должно одобрить правительство страны.
Разработанная в Эстонии схема предлагает Украине документировать нанесенный Россией ущерб. Затем находящееся в Эстонии российское имущество будет передано Украине. В случае если Россия признает, что причинила этот ущерб и возместит его, Москва сможет получить компенсацию за имущество в Эстонии, уточняет «Интерфакс».
Вице-канцлер эстонского МИДа Эрки Кодар заявил, что ущерб будет возмещаться за счет активов определенных лиц, связь которых с формированием российской политики будет доказана. Со ссылкой на Бюро финансовой разведки Эстонии издание пишет, что в стране на начало июня было заморожено 34,8 млн евро.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад Евросоюза сообщал, что союз пришел к выводу об отсутствии юридических оснований для полной конфискации замороженных российских активов. В связи с этим блок выступает «за направление непредвиденной прибыли от инвестиций на Украину».
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов, сообщила в ноябре 2022 г. глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. С тех пор страны ЕС обсуждают различные механизмы по конфискации и использованию российских активов, а также их передаче Украине. В Кремле назвали блокировку активов воровством и обещали принять ответные меры.