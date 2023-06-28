Ушаков встретится с посланником папы Римского
Помощник президента РФ Юрий Ушаков встретится 28 июня с посланником папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал [Маттео] Дзуппи. И по поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента [Юрий] Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования», – сказал он.
Песков напомнил, что Москва высоко ценит усилия Ватикана по поиску мирного урегулирования украинского кризиса, а также приветствует стремление папы Римского Франциска «внести свой вклад в прекращение вооруженного конфликта на Украине».
27 июня Ватикан сообщил, что посланник папы Римского посетит Москву 28 и 29 июня. «Основной целью инициативы является поощрение жестов человечности, которые могут способствовать разрешению сложившейся трагической ситуации и поиску путей достижения справедливого мира», – говорилось в сообщении.
Ранее сегодня Римско-католическая архиепархия Божией Матери в Москве уточнила, что кардинал прибыл в столицу России вечером 27 июня. По данным архиепархии, 28 июня Дзуппи также встретится с архиепископом Павлом Пецци, а 29 июня примет участие в богослужении в Кафедральном соборе в Москве.
До этого Дзуппи посетил Украину. 6 июня президент страны Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с посланником гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира». На встрече с Дзуппи украинский лидер заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта не приведут к установлению мира.