Ушаков встретится с посланником папы Римского

«Сегодня в Москве находится спецпосланник папы Римского, кардинал [Маттео] Дзуппи. И по поручению [президента РФ] Владимира Путина помощник президента [Юрий] Ушаков с ним сегодня проведет переговоры и обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и, конечно же, возможные пути политико-дипломатического урегулирования», – сказал он.