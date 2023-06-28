В Кремле оценили перспективы работы ЧВК «Вагнер» в Африке
У России и ЦАР есть сотрудничество по государственной линии, военные советники продолжат работу на территории республики. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«У нас по государственной линии есть сотрудничество с ЦАР. Мы будем его продолжать. Оно подкреплено необходимыми соглашениями. Разумеется, в необходимом и востребованном количестве наши военные советники продолжат свою деятельность», – сказал он.
Ранее в интервью RT министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что по просьбе правительства ЦАР и Мали в этих странах находятся несколько сотен российских военнослужащих в качестве инструкторов. «Эта работа, конечно же, будет продолжена», – добавил Лавров. Он также напомнил, что правительство ЦАР и Мали обращались к ЧВК «Вагнер» с просьбой обеспечить безопасность их руководства в условиях, когда страны «просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов и закрывая свои военные базы, которые были призваны подкреплять борьбу с терроризмом». Лавров также отметил, что на фоне попытки вооруженного мятежа в России отношения стран не поменялись.
Позже советник президента ЦАР Фидель Гуанджика сообщил, что в случае ухода ЧВК «Вагнер» из страны руководство республики будет готово принять другую группу по обеспечению безопасности, которая будет направлена российской стороной. Его слова приводит газета Financial Times. По информации издания, по состоянию на февраль 2023 г. в ЦАР находилось около 1500 бойцов ЧВК «Вагнер».
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым лагерям ЧВК и обвинил в этом руководство Минобороны. В ведомстве сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже, оно было прекращено 27 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города, Пригожин также анонсировал поход на Москву. Тогда в столице, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. В переговорах по разрешению ситуации принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко.