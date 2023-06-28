В Кремле оценили перспективы работы ЧВК «Вагнер» в Африке

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об ударе по тыловым лагерям ЧВК и обвинил в этом руководство Минобороны. В ведомстве сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже, оно было прекращено 27 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города, Пригожин также анонсировал поход на Москву. Тогда в столице, Подмосковье и Воронежской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен 26 июня. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. В переговорах по разрешению ситуации принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко.