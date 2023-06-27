США ввели санкции в отношении аффилированных с Пригожиным компаний из Африки

24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, после чего направилась в Москву. Это произошло после того, как 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией. Вечером того же дня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко стало известно, что ЧВК «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела. 24 июня WSJ сообщила, что США могут отложить введение новых санкций против ЧВК, однако от этой идеи отказались после урегулирования ситуации.