США ввели санкции в отношении аффилированных с Пригожиным компаний из Африки
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США ввело санкции против четырех компаний и одного россиянина, которые связаны с ЧВК «Вагнер» и Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в американском Минфине.
В управлении уточнили, что санкции направлены против компаний из золотодобывающей отрасли, за счет которых якобы финансировалась ЧВК, и подрывают деятельность ключевых участников финансовой сети и международной структуры «Вагнера». Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом Брайан Нельсон отметил, что США будут продолжать «нацеливаться на источники доходов группы «Вагнер», чтобы ослабить ее «экспансию в Африке, Украине и где бы то ни было еще».
Под санкции попала горнодобывающая компания Midas Ressources, которая, как утверждают в Минфине, аффилирована с Пригожиным и финансировала деятельность ЧВК. Компания зарегистрирована в Центральноафриканской республике (ЦАР), но она также связана с лицами, участвующими в горнодобывающей деятельности Пригожина на Мадагаскаре.
Также санкции введены в отношении компании по закупке золота и бриллиантов из ЦАР Diamville SAU и Industrial Resources из ОАЭ. Обе компании работают над переводом средств Пригожину и участвовали в схеме продажи золота и передачи наличных России после санкций в отношении нескольких российских финансовых учреждений, говорится в сообщении управления. Ограничения введены и в отношении российского юрлица ООО «ДМ», которое участвовало в схеме.
Вместе с этим OFAC ввела санкции против Андрея Иванова. Как утверждает управление, Иванов весной 2023 г. сотрудничал с подразделениями Пригожина в Африке и чиновниками Мали.
Сам Пригожин и его ЧВК находятся под санкциями США, Евросоюза, Канады и Великобритании. 27 июня на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер также сообщил, что Вашингтон на этой неделе объявит о дальнейших мерах по привлечению группы «Вагнер» к ответственности, пишет «Интерфакс».
24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город, после чего направилась в Москву. Это произошло после того, как 23 июня Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В военном ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией. Вечером того же дня по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко стало известно, что ЧВК «Вагнер» вернется в тыловые лагеря, возбужденное уголовное дело в отношении Пригожина о военном мятеже будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию. 27 июня ФСБ России сообщила о прекращении уголовного дела. 24 июня WSJ сообщила, что США могут отложить введение новых санкций против ЧВК, однако от этой идеи отказались после урегулирования ситуации.