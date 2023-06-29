Лондон расширит санкции на доступ российского бизнеса к услугам британских юристов

В конце сентября 2022 г. Великобритания ввела запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. По данными МИДа, страна также ввела ограничения на торговлю с Россией на 19 млрд фунтов. По последним данным, под санкциями Великобритании находятся более 1500 россиян.