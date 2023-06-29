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Политика

Лондон расширит санкции на доступ российского бизнеса к услугам британских юристов

Ведомости

Великобритания намерена ввести дополнительные ограничения на доступ российского бизнеса к британским юридическим услугам. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Правительство 29 июня представило новый закон, который запретит британским юристам консультировать российские компании по определенным деловым сделкам и лишит Россию «экономической выгоды от ведущей в мире юридической экспертизы Великобритании». В частности, речь идет о торговых сделках между мировыми корпорациями или сделках в сфере международного кредитования.

В МИДе подчеркнули, что эта инициатива дополнит ранее введенные против России санкции, которыми был ограничен доступ к ряду юридических консультаций британских юристов. Дипломатическое ведомство Великобритании приводит данные, согласно которым ранее британские юристы оказывали российскому бизнесу услуги на сумму 56 млн фунтов ежегодно.

В конце сентября 2022 г. Великобритания ввела запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. По данными МИДа, страна также ввела ограничения на торговлю с Россией на 19 млрд фунтов. По последним данным, под санкциями Великобритании находятся более 1500 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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