Лондон расширит санкции на доступ российского бизнеса к услугам британских юристов
Великобритания намерена ввести дополнительные ограничения на доступ российского бизнеса к британским юридическим услугам. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Правительство 29 июня представило новый закон, который запретит британским юристам консультировать российские компании по определенным деловым сделкам и лишит Россию «экономической выгоды от ведущей в мире юридической экспертизы Великобритании». В частности, речь идет о торговых сделках между мировыми корпорациями или сделках в сфере международного кредитования.
В МИДе подчеркнули, что эта инициатива дополнит ранее введенные против России санкции, которыми был ограничен доступ к ряду юридических консультаций британских юристов. Дипломатическое ведомство Великобритании приводит данные, согласно которым ранее британские юристы оказывали российскому бизнесу услуги на сумму 56 млн фунтов ежегодно.
В конце сентября 2022 г. Великобритания ввела запрет на предоставление российской стороне консультационных услуг в области IT, архитектурных, инжиниринговых, рекламных и аудиторских услуг, а также юридических консультаций по сделкам. По данными МИДа, страна также ввела ограничения на торговлю с Россией на 19 млрд фунтов. По последним данным, под санкциями Великобритании находятся более 1500 россиян.