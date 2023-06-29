Нетаньяху объяснил отказ передать вооружение Украине

«Нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана», – сказал премьер. Речь идет, в частности, о передаче системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». При этом в феврале Нетаньяху допустил, что власти Израиля передадут систему ПРО Украине.