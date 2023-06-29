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Политика

Нетаньяху объяснил отказ передать вооружение Украине

Ведомости

Израиль не планирует передачу своего вооружения из-за опасений, что они достанутся Ирану, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

«Нас беспокоит возможность того, что, если бы мы передали системы Украине, они оказались бы в руках Ирана», – сказал премьер. Речь идет, в частности, о передаче системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». При этом в феврале Нетаньяху допустил, что власти Израиля передадут систему ПРО Украине.

23 июня Нетаньяху сообщил, что Израиль уже фиксирует случаи, когда переданное Украине западное оружие оказывается близ его границ. Тогда он отметил, что переданное оружие может в конечном счете оказаться в руках Ирана и использоваться против самого Израиля. 

Премьер также заявил, что Израиль находится «в особом положении» по сравнению с Польшей или Германией, поддерживающими поставки, поскольку у него есть «тесная военная граница» с Россией, а израильские пилоты летают рядом с российскими в Сирии.

Осенью 2022 г. Нетаньяху сделал похожее заявление. Он сообщил, что на Голанских высотах, где Израиль пытается помешать Ирану создать второй ливанский фронт, военные сталкиваются с оружием израильского производства. Нетаньяху также добавил, что, по его мнению, самая большая опасность украинского кризиса заключается в том, что он может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия.

После начала боевых действий на Украине западные страны стали оказывать украинской армии финансовую и военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что военная поддержка Киева со стороны Запада не может повлиять на исход спецоперации, она лишь затягивает боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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