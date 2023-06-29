Назарбаева лишили статуса главы попечительского совета учебных заведений и фонда его имени
В Казахстане бывшего президента Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего попечительского совета интеллектуальных школ, университета и фонда его имени. Об этом сообщает местное издание «Курсив».
29 июня депутаты сената одобрили соответствующие поправки в закон о вопросах профессиональных квалификаций, государственных наград и образования. Они внесли норму, которая лишила бывшего президента статуса председателя высшего попечительского совета в «Назарбаев университете», «Назарбаев фонде» и «Назарбаев интеллектуальных школах».
В новой редакции закона председателем высшего попечительского совета организаций является президент республики или лицо, которое он назначит. Положение о совете будет утверждать его председатель. Вместе с этим депутаты одобрили норму, согласно которой решения в отношении грантов на обучение одаренных детей будет принимать действующий президент Казахстана, а не Назарбаев.
5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. В феврале 2023 г. нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны.
В мае сообщалось, что депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана рассматривают законопроект, который отменит уголовную ответственность за оскорбление Назарбаева. 7 июня стало известно, что канцелярия первого президента в ближайшие месяцы перестанет существовать.