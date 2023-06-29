Назарбаева лишили статуса главы попечительского совета учебных заведений и фонда его имени

5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. В феврале 2023 г. нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны.