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Назарбаева лишили статуса главы попечительского совета учебных заведений и фонда его имени

Ведомости

В Казахстане бывшего президента Нурсултана Назарбаева лишили статуса главы высшего попечительского совета интеллектуальных школ, университета и фонда его имени. Об этом сообщает местное издание «Курсив».

29 июня депутаты сената одобрили соответствующие поправки в закон о вопросах профессиональных квалификаций, государственных наград и образования. Они внесли норму, которая лишила бывшего президента статуса председателя высшего попечительского совета в «Назарбаев университете», «Назарбаев фонде» и «Назарбаев интеллектуальных школах».

В новой редакции закона председателем высшего попечительского совета организаций является президент республики или лицо, которое он назначит. Положение о совете будет утверждать его председатель. Вместе с этим депутаты одобрили норму, согласно которой решения в отношении грантов на обучение одаренных детей будет принимать действующий президент Казахстана, а не Назарбаев.

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5 июня 2022 г. в Казахстане прошел референдум о внесении поправок в Конституцию. Тогда было предложено исключить статью о статусе, привилегиях и полномочиях первого президента. Также была исключена норма о неизменности статуса Назарбаева как лидера нации. В феврале 2023 г. нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о признании утратившим силу закона «О первом президенте Республики Казахстан – елбасы». После отмены закона Назарбаев больше не имеет права обращаться к народу и государственным органам, участвовать в заседании правительства и выступать перед парламентом с инициативами по вопросам госстроительства, внешней и внутренней политики, а также безопасности страны.

В мае сообщалось, что депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана рассматривают законопроект, который отменит уголовную ответственность за оскорбление Назарбаева. 7 июня стало известно, что канцелярия первого президента в ближайшие месяцы перестанет существовать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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