Путин назвал основой суверенитета страны сильное гражданское общество
Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».
«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы – это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – сказал президент (цитата по ТАСС).
7 июня в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.
Летом прошлого года Путин заявлял, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует. По словам президента, для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет.