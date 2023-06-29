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Политика

Путин назвал основой суверенитета страны сильное гражданское общество

Ведомости

Сильное и ответственное гражданское общество является основой суверенитета России, заявил президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени».

«Общественные, предпринимательские, волонтерские инициативы – это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – сказал президент (цитата по ТАСС).

7 июня в приветствии участникам XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин заявил, что России необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, используя новые возможности. Он добавил, что необходимо тесное взаимодействие государства и деловых кругов по модернизации предприятий, подготовке кадров и стимулированию рынка труда.

Летом прошлого года Путин заявлял, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями — промежуточного состояния не существует. По словам президента, для того чтобы претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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