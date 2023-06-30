Пушилин поручил ликвидировать МИД Донецкой народной республики до 31 августа

В ноябре того же года врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Ведомство должно было окончательно прекратить работу к 1 июня 2023 г. Ранее в том же месяце от должности посла ЛНР в России был освобожден Родион Мирошник. Такое решение было принято из-за присоединения региона к России, пояснили в пресс-службе МИДа.