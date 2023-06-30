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Пушилин поручил ликвидировать МИД Донецкой народной республики до 31 августа

Ведомости

МИД Донецкой народной республики (ДНР) должен быть упразднен не позднее 31 августа, следует из указа врио главы ДНР Дениса Пушилина.

«Постановляю ликвидировать (упразднить) Министерство иностранных дел Донецкой Народной Республики. <...> Завершить процедуру ликвидации не позднее 31 августа 2023 г.», – говорится в документе.

Согласно указу, упразднить МИД ДНР должна ликвидационная комиссия. Ее председателем назначен исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Сергей Пересада. Собрать состав комиссии ему поручено в течение пяти дней.

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Ликвидационная комиссия должна будет уведомить госслужащих и работников МИДа, а также посольства ДНР в России о предстоящем увольнении. Они получат выплаты в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря 2022 г., сказано в документе. Кроме того, комиссии поручено провести инвентаризацию имущества МИДа и посольства.   

Указ, подписанный Пушилиным 29 июня, вступает в силу со дня официального опубликования.

30 сентября 2022 г. президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ. Как пояснил Конституционный суд, переходный период для интеграции регионов в РФ будет действовать до 1 января 2026 г.

В ноябре того же года врио главы ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о ликвидации министерства иностранных дел ЛНР. Ведомство должно было окончательно прекратить работу к 1 июня 2023 г. Ранее в том же месяце от должности посла ЛНР в России был освобожден Родион Мирошник. Такое решение было принято из-за присоединения региона к России, пояснили в пресс-службе МИДа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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