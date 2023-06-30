Лавров: Россия не обязана объясняться по теме мятежа

Министр попросил не беспокоиться за национальные интересы РФ. По его словам, Россия «всегда из любых передряг» выходила «более крепкой, более сильной». Он подчеркнул, что так будет и в этот раз. «Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», – заключил Лавров.