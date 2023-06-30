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Лавров: Россия не обязана объясняться по теме мятежа

Ведомости

Россия никому ничего не обязана объяснять по теме попытки вооруженного мятежа. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения. Мы действуем транспарентно. <...> Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, это ваши проблемы», – сказал министр, отвечая на вопрос о стабильности России на фоне событий 24 июня.

Лавров добавил, что у Москвы есть «серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей», которые продолжают помогать Украине в ущерб интересам жителей своих стран.

Министр попросил не беспокоиться за национальные интересы РФ. По его словам, Россия «всегда из любых передряг» выходила «более крепкой, более сильной». Он подчеркнул, что так будет и в этот раз. «Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», – заключил Лавров.

Заявления главы российского МИДа прозвучали на фоне попытки вооруженного мятежа 24 июня, которую предпринял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. ФСБ завела против основателя компании уголовное дело после того, как он обвинил Минобороны РФ в нанесении ударов по тыловым лагерям компании. В ведомстве информацию опровергли, назвав сообщение провокацией.

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24 июня ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и блокировала город. Затем бойцы ЧВК остановились на территории Липецкой области, не дойдя до столицы, как утверждал Пригожин, 200 км.

Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуться в тыловые лагеря ЧВК. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские военные «фактически остановили гражданскую войну». Глава государства отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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