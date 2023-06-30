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Минобороны сообщило о попытках наступления ВСУ на четырех направлениях

Ведомости

В течение суток вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях. Об этом говорится в очередной сводке Минобороны РФ от 30 июня.

За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили пять атак противника на донецком направлении. На купянском направлении российские военные отразили две атаки ВСУ. Там же была пресечена деятельность одной украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

На краснолиманском направлении российские войска отбили атаку ВСУ в сторону населенного пункта Кузьмино ЛНР. На этом же направлении пресечены действия украинской ДРГ в районе Червоной Дибровы, уточнили в Минобороны. Кроме того, ВС РФ отразили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа в Запорожской области.

Ранее сегодня член председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские военные провели контратаку в районе Времевского выступа в направлении села Ровнополя, ударив по позициям противника. По его словам, в контратаке участвовали морские пехотинцы Тихоокеанского флота России и подразделения «Каскад».

Ранее по теме: Минобороны сообщило о поражении пункта ВСУ в Краматорске

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав РФ. По данным Минобороны, с начала спецоперации было уничтожено 444 самолета, 240 вертолетов, свыше 4800 беспилотников, а также более 10 400 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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