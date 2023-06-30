В «Росатоме» опровергли отъезд российских специалистов с Запорожской АЭС
«Никто никуда не уезжает. И таких распоряжений нет», – сообщили в представительстве «дочки» госкорпорации. Ранее о сокращении присутствия на станции специалистов из России сообщило агентство УНИАН со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.
По данным украинского агентства, ЗАЭС якобы покинули три сотрудника «Росатома», а работникам с Украины, которые подписали контракты с корпорацией, рекомендовали покинуть станцию до 5 июля.
Сегодня, 30 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» информацию о якобы готовящейся провокации России на ЗАЭС. Министр добавил, что 29 июня на заседании Совбеза ООН РФ снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Лавров подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.