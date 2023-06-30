В «Росатоме» опровергли отъезд российских специалистов с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.