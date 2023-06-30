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В «Росатоме» опровергли отъезд российских специалистов с Запорожской АЭС

Ведомости

Российские специалисты не покидали Запорожскую АЭС, таких распоряжений не поступало, заявили РБК в представительстве дочерней компании «Росатома».

«Никто никуда не уезжает. И таких распоряжений нет», – сообщили в представительстве «дочки» госкорпорации. Ранее о сокращении присутствия на станции специалистов из России сообщило агентство УНИАН со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины.

По данным украинского агентства, ЗАЭС якобы покинули три сотрудника «Росатома», а работникам с Украины, которые подписали контракты с корпорацией, рекомендовали покинуть станцию до 5 июля.

Ранее по теме: В МАГАТЭ опасаются последствий контрнаступления ВСУ для ЗАЭС

Сегодня, 30 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «враньем чистой воды» информацию о якобы готовящейся провокации России на ЗАЭС. Министр добавил, что 29 июня на заседании Совбеза ООН РФ снова распространила официальный документ, в котором выразила озабоченность из-за провокаций со стороны Украины. Лавров подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ и гендиректор агентства Рафаэль Гросси «прекрасно знают, кто обстреливает» ЗАЭС.

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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