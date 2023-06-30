Моди выразил поддержку Путину после попытки организации вооруженного мятежа

В ходе разговора было уделено внимание взаимодействию двух стран по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «группы двадцати» (G20), а также в формате БРИКС. Вместе с тем индийский премьер проинформировал Путина о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.