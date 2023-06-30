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Моди выразил поддержку Путину после попытки организации вооруженного мятежа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, беседа прошла по инициативе индийской стороны, сообщила пресс-служба Кремля. Обсуждались ситуация вокруг попытки организации вооруженного мятежа, Украины, двустороннее сотрудничество и др.

«В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан», – отмечается в сообщении Кремля.

При обсуждении вопросов двустороннего сотрудничества была отмечена важность дальнейшей реализации крупных совместных проектов в различных сферах. «С удовлетворением констатирован значительный рост товарооборота в 2022 г. и по итогам первого квартала текущего года», – добавили в Кремле.

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В ходе разговора было уделено внимание взаимодействию двух стран по линии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), «группы двадцати» (G20), а также в формате БРИКС. Вместе с тем индийский премьер проинформировал Путина о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон.

Помимо этого, при разговоре была затронута ситуация вокруг Украины. Путин оценил текущее положение дел в зоне спецоперации, «подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта».

«Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах», – заключили в Кремле.

В прошлый раз Путин и Моди созванивались в декабре 2022 г.

Вечером 24 июня после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Евгений Пригожин принял решение остановить движение на Москву и вернуть бойцов в тыловые лагеря ЧВК «Вагнер». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в результате переговоров была достигнута договоренность: уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он «уйдет в Белоруссию». 27 июня ФСБ закрыла дело.

27 июня президент Путин заявил, что российские военные «фактически остановили гражданскую войну». Глава государства отметил, что части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и спецслужб во время событий 24 июня обеспечили надежную работу «важнейших центров управления», стратегических объектов, а также безопасность приграничных регионов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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